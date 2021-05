Sneakers vegane 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) ''Anche da ‘ste parti se so’ accorti che esistono levegane, quelle cruelty free per intenderci”, ci spiega una socialite radical di piazza Vittorio. Anna Aliprandi Marzotto ne va pazza e le sue, forse perché realizzate con scarti di mele (le ritroveremo tra i nuovi cibi al supermercato insieme gli insetti?), “sono comodissime”, assicura lei che con Lusiana Zanella ha organizzato la prima festa primaverile post lockdown nel suo loft sull’Ardeatina, tra costumi da mare Peninsula di Edoardo Pasolini dall’Onda, quelli di Yekuana e piumini Woolrich, le Lacche di Margherita Caravelli Caracciolo e la musica di Daniele Greco per la gioia di Sabrina Impacciatore e Celeste Oliphant. “Che bello essere sbattuti sul muro - dice Claudio Baglioni - ancora di più se a Centocelle, il quartiere dove sono stato bambino, adolescente e ragazzo, la piazza in cui son salito per la ...