Si spara con la pistola del padre carabiniere: undicenne morto nel Pisano (Di sabato 22 maggio 2021) commenta Un ragazzino di 11 anni , figlio di un carabiniere , è morto nella sua abitazione in provincia di Pisa dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola del padre . Al momento non è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) commenta Un ragazzino di 11 anni , figlio di un, ènella sua abitazione in provincia di Pisa dopo essersito un colpo alla testa con ladel. Al momento non è ...

Advertising

TgrRaiToscana : Si spara con la pistola del padre e muore a 11 anni - TGR Toscana - danieledv79 : RT @fvtsQK7bvTo6Viv: @flaviozanonato Perfetto..viene detto evridetto da tutti! Come si fa? Non certo con proposte estemporanee per superare… - Adnkronos : #Pisa, bambino si spara con la pistola del padre. La tragedia in una villetta di Navacchio. - serenel14278447 : Pisa, si spara con la pistola del padre carabiniere: muore ragazzo di 11 anni. Corriere della sera ?? - GiovannaSandr16 : RT @ImolaOggi: TERRIBILE. Si spara alla testa con la pistola del padre, muore 11enne -