Si spara alla testa con la pistola del padre carabiniere | muore bimbo di 11 anni

Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il colpo mortale. Il dramma è avvenuto intorno alle 13.30.

Un bambino di undici anni , figlio di un carabiniere , è morto oggi nella sua abitazione in provincia di dopo essersi sparato un colpotesta con la pistola del padre. Sul posto insieme ai soccorsi intervenuti i carabinieri. Non ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13,30. Il bambino ...La madre di Aiden ha mostrato al guidatore il dito nello specchietto retrovisore, ma mentre si muoveva verso un'altra corsiasua destra, un uomo armato - che si pensa seduto sul sedile del ...PISA – Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il co ...PISA. Avrebbe fatto tutto da solo e si sarebbe trattato di un terribile incidente. Sono le prime indiscrezioni su quanto accaduto oggi attorno alle 13,30 nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa, d ...