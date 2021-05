Si scordi lo stipendio di Palazzo Chigi | sui 5S la bomba Casalino

Advertising

CinziaMasiello : @BearableOf @CottarelliCPI Intende le ferie di cui possiamo usufruire solo a scuola chiusa? Se ci invidia, si metta… -

Ultime Notizie dalla rete : scordi stipendio

il Giornale

La mediazione è in corso e il punto di caduta, per evitare strappi, è stato messo sul tavolo: lui prende lodal gruppo della Camera, ma lavora per il Conte, senza intaccare ulteriormente ...Il portavoce di Conte tornerà a libro paga del Movimento 5 Stelle, alla Camera. Ed è scontro sul suo ruolo e sui soldi: "Si scordi lo stipendio di Palazzo Chigi" ...Il compagno di classe di Luigi Di Maio di Pomigliano festeggia il terzo incarico. Oggi la sua poltrona gli produce un reddito di 80mila euro ...