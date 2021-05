Sesto fiorentino: controllo straordinario polizia, arrestati due marocchini (Di sabato 22 maggio 2021) La polizia di Stato ha arrestato due uomini originari del Marocco di 35 e di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Ladi Stato ha arrestato due uomini originari del Marocco di 35 e di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso L'articolo proviene da Firenze Post.

