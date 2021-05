Serie B, il Lecce esonera Corini: il comunicato del club (Di sabato 22 maggio 2021) Il Lecce ha comunicato “di aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l’allenatore Eugenio Corini“. Una decisione che arriva dopo la sconfitta nel doppio confronto con il Cittadella nella semifinale dei playoff promozione. “A mister Corini e al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”, si legge ancora nel comunicato del club salentino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ilha“di aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l’allenatore Eugenio“. Una decisione che arriva dopo la sconfitta nel doppio confronto con il Cittadella nella semifinale dei playoff promozione. “A mistere al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”, si legge ancora neldelsalentino. SportFace.

