Serie A femminile: cuore, rimonta e salvezza Napoli, San Marino in B (Di sabato 22 maggio 2021) Serie A femminile: il Napoli riesce a salvarsi pareggiando 2-2 contro la Roma al Brema. Il San Marino perde in casa contro la Fiorentina e sprofonda in B L’ultima giornata di Serie A femminile si apre con la salvezza del Napoli ai danni del San Marino, che retrocede in B. Il team di Pistolesi rimonta e pareggia contro la Roma, 2-2, (Perez para un rigore su Giugliano al 92?) e complice la sconfitta delle titane guidate da Alain Conte contro la Fiorentina (1-2), riesce a mantenere il terzultimo posto in classifica. La Viola, con questo risultato, scavalca la Lupa in quarta posizione. Alle ore 15:00 in campo la Florentia San Gimignano per mantenere la settima piazza: sfiderà il fanalino di coda Pink Bari. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021): ilriesce a salvarsi pareggiando 2-2 contro la Roma al Brema. Il Sanperde in casa contro la Fiorentina e sprofonda in B L’ultima giornata disi apre con ladelai danni del San, che retrocede in B. Il team di Pistolesie pareggia contro la Roma, 2-2, (Perez para un rigore su Giugliano al 92?) e complice la sconfitta delle titane guidate da Alain Conte contro la Fiorentina (1-2), riesce a mantenere il terzultimo posto in classifica. La Viola, con questo risultato, scavalca la Lupa in quarta posizione. Alle ore 15:00 in campo la Florentia San Gimignano per mantenere la settima piazza: sfiderà il fanalino di coda Pink Bari. L'articolo ...

