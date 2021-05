Serie A, Crotone-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimo sabato di anticipi della Serie A 2020-2021. L’ultima delle tre partite di questo sabato sarà Crotone–Fiorentina. Crotone–Fiorentina è una partita che non conta praticamente nulla ai fini della classifica, con le squadre che non hanno nient’altro da chiedere agli ultimi 90 minuti della stagione. Entrambe però vorranno sicuramente finire nel migliore dei modi questo campionato, anche se per motivi diversi: il Crotone, dopo un campionato molto deludente con soli 22 punti in classifica, vorrà cercare di salutare la Serie A con una vittoria, mentre la Fiorentina punterà a chiudere bene dopo una stagione più complicata del previsto. Crotone-Fiorentina, pronostico e probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Ultimo sabato di anticipi dellaA 2020-2021. L’ultima delle tre partite di questo sabato saràè una partita che non conta praticamente nulla ai fini della classifica, con le squadre che non hanno nient’altro da chiedere agli ultimi 90 minuti della stagione. Entrambe però vorranno sicuramente finire nel migliore dei modi questo campionato, anche se per motivi diversi: il, dopo un campionato molto deludente con soli 22 punti in classifica, vorrà cercare di salutare laA con una vittoria, mentre lapunterà a chiudere bene dopo una stagione più complicata del previsto....

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - OptaPaolo : 92 - Il Crotone ha subito 92 gol in questo campionato: superato il record negativo per reti al passivo in una singo… - ilveggente_it : ?? #SERIEA Si chiude il campionato di Serie A con la 38° giornata. Una delle gare di questa giornata è #Crotone Vs… - sportli26181512 : Diretta Crotone-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: La formazione di Cos… - infoitsport : Serie A, Crotone-Fiorentina: i convocati di Serse Cosmi -