Selezione figure professionali nelle scuole: Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva, Valutatore per la realizzazione del progetto e studenti [scarica modello criteri] (Di sabato 22 maggio 2021) L'incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; redigere a livello esecutivo, concordandolo con il Tutor d'aula, un puntuale percorso formativo coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo, in sinergia con i Consigli di Classe/Interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti; predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo, pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente ...

