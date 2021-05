“Sei una str***”. Andrea Cerioli, sfuriata epica contro la naufraga. All’Isola dei famosi cala il gelo (Di sabato 22 maggio 2021) Puntata dell’Isola dei famosi ricca di novità e di emozioni quella andata in onda venerdì 21 maggio e condotta da Ilary Blasi. È stato proclamato il primo finalista della quindicesima edizione. Al televoto flash tra Isolde Kostner, Angela Melillo e Andrea Cerioli è risultato vincente quest’ultimo. Rosaria Cannavò è stata eliminata dAll’Isola perdendo al televoto contro Fariba Tehrani e Isolde Kostner. A Rosaria Cannavò è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti che la abitano da settimane. Ha accettato di rimanere e di conseguenza Ilary Blasi è stata costretta ad aprire un televoto, ma per Rosaria non c’è stato niente da fare ed è stata costretta a fare ritorno in Italia. Prima di concludere la puntata i naufraghi sono stati chiamati a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Puntata dell’Isola deiricca di novità e di emozioni quella andata in onda venerdì 21 maggio e condotta da Ilary Blasi. È stato proclamato il primo finalista della quindicesima edizione. Al televoto flash tra Isolde Kostner, Angela Melillo eè risultato vincente quest’ultimo. Rosaria Cannavò è stata eliminata dperdendo al televotoFariba Tehrani e Isolde Kostner. A Rosaria Cannavò è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti che la abitano da settimane. Ha accettato di rimanere e di conseguenza Ilary Blasi è stata costretta ad aprire un televoto, ma per Rosaria non c’è stato niente da fare ed è stata costretta a fare ritorno in Italia. Prima di concludere la puntata i naufraghi sono stati chiamati a ...

