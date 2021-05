‘Se non me dai almeno mezza piotta te sfascio il taxi’: trovato (per caso) estorsore in fuga da mesi (Di sabato 22 maggio 2021) Era entrato nel taxi e aveva minacciato l’autista con frasi della serie “Ti sfascio la macchina se no mi dai almeno mezza piotta”, portandogli poi di fatto via 70 euro. Era successo il 24 gennaio scorso e da quel giorno l’estorsore era in fuga. Ma ieri i Carabinieri della Stazione Roma Prati lo hanno rintracciato e arrestato: si tratta di un 30enne romano, appartenente ad una nota famiglia sinti di origini campane, per il quale i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, per estorsione. “Ti sfascio il taxi, dammi mezza piotta” Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre passeggiava in via Marcantonio Colonna e lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Era entrato nel taxi e aveva minacciato l’autista con frasi della serie “Tila macchina se no mi dai”, portandogli poi di fatto via 70 euro. Era successo il 24 gennaio scorso e da quel giorno l’era in. Ma ieri i Carabinieri della Stazione Roma Prati lo hanno rintracciato e arrestato: si tratta di un 30enne romano, appartenente ad una nota famiglia sinti di origini campane, per il quale i militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, per estorsione. “Tiil taxi, dammi” Ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre passeggiava in via Marcantonio Colonna e lo hanno ...

