Se destra e sinistra non vogliono amministrare Napoli (Di sabato 22 maggio 2021) Il probabile candidato sindaco del centrosinistra a Napoli, l'intellettuale e ex ministro dell'Università prof. Gaetano Manfredi ha declinato l'invito a partecipare alla competizione elettorale. Lo ha fatto pubblicamente con una lettera ai giornali, vero e proprio atto di accusa nei confronti di chi ha portato Napoli al fallimento. Considera pertanto inutile un suo impegno come sindaco della città. Egli sottolinea il disastro economico nel quale si trova oggi il comune di Napoli, causa la superficialità con cui è stato amministrato negli ultimi decenni, seguendo pervicacemente il criterio delle "finanze allegre", fino a condurre l'amministrazione cittadina al dissesto. Evento facilmente prevedibile viste le molteplici voci di fuori che già da qualche anno mettevano sull'avviso i protagonisti, sindaco e assessori, ...

