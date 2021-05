Scuole aperte d’estate, flop del governo Draghi. E il ministro Bianchi difende i banchi a rotelle (Di sabato 22 maggio 2021) Canta vittoria, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sostenendo che la sua idea di tenere aperte le Scuole anche d’estate, dopo un inverno in cui la maggioranza degli studenti è stata chiusa in casa a seguire le lezioni in Dad, stia funzionando benissimo. Ma i dati dimostrano il contrario. Le Scuole aperte d’estate e la propaganda del ministro “Il Covid ci ha fatto scoprire una cosa che sembrava scontata: la centralità della scuola. Lo abbiamo visto quando il ritorno a scuola è stato atteso e poi accolto con gioia da tutta la comunità. La scuola è una priorità ancora lo dimostrano le risorse messe nel decreto Sostegni bis e poi nel Pnrr. E il patto sulla scuola siglato giovedì con i sindacati segue quel percorso di dialogo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Canta vittoria, ildell’Istruzione Patrizio, sostenendo che la sua idea di tenereleanche, dopo un inverno in cui la maggioranza degli studenti è stata chiusa in casa a seguire le lezioni in Dad, stia funzionando benissimo. Ma i dati dimostrano il contrario. Lee la propaganda del“Il Covid ci ha fatto scoprire una cosa che sembrava scontata: la centralità della scuola. Lo abbiamo visto quando il ritorno a scuola è stato atteso e poi accolto con gioia da tutta la comunità. La scuola è una priorità ancora lo dimostrano le risorse messe nel decreto Sostegni bis e poi nel Pnrr. E il patto sulla scuola siglato giovedì con i sindacati segue quel percorso di dialogo ...

