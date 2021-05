Scuole aperte anche d’estate: all’iniziativa del ministero hanno aderito quasi 6 mila istituti (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministero dell’Istruzione ha raccolto 5.800 domande da parte delle Scuole italiane statali e paritarie che vogliono rimanere aperte anche d’estate e hanno presentato progetti per ricevere le risorse del Programma operativo nazionale (Pon), con l’obiettivo di consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare l’apprendimento. In Italia le Scuole pubbliche sono circa 53 mila, dunque all’iniziativa ha aderito circa l’11% degli istituti. Il ministro Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che la scuola «è una priorità» per il governo Draghi e «lo dimostrano le risorse messe nel decreto Sostegni bis e nel Pnrr». Verso l’esame di maturità Quanto all’esame di ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) Ildell’Istruzione ha raccolto 5.800 domande da parte delleitaliane statali e paritarie che vogliono rimanerepresentato progetti per ricevere le risorse del Programma operativo nazionale (Pon), con l’obiettivo di consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare l’apprendimento. In Italia lepubbliche sono circa 53, dunquehacirca l’11% degli. Il ministro Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che la scuola «è una priorità» per il governo Draghi e «lo dimostrano le risorse messe nel decreto Sostegni bis e nel Pnrr». Verso l’esame di maturità Quanto all’esame di ...

