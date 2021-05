Scuola, ministro Bianchi sul rientro: “Puntiamo al vaccino per 12-16 anni” (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, parla del rientro a Scuola puntando tutto sulle vaccinazioni per la fascia dai 12 ai 16 anni: le sue parole. Le parole del ministro dell’Istruzione (Getty Images)E’ in deciso miglioramento la situazione pandemica in Italia. Per questo motivo si sinizia a pensare anche al regolare rientro a Scuola degli studenti, con Patrizio Bianchi che dice la sua sul caldo tema. Il ministro dell’Istruzione, infatti, ritiene una delle priorità è il ritorno in aula di studenti e professori. Proprio a questi ultimi sarà garantito il posto a partire dal primo giorno di settembre. POTREBBE INTERESSARTI >>> Campania, De Luca: “Siamo i primi in Italia, mascherina anche in estate” Mentre ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 maggio 2021) Ilall’Istruzione, Patrizio, parla delpuntando tutto sulle vaccinazioni per la fascia dai 12 ai 16: le sue parole. Le parole deldell’Istruzione (Getty Images)E’ in deciso miglioramento la situazione pandemica in Italia. Per questo motivo si sinizia a pensare anche al regolaredegli studenti, con Patrizioche dice la sua sul caldo tema. Ildell’Istruzione, infatti, ritiene una delle priorità è il ritorno in aula di studenti e professori. Proprio a questi ultimi sarà garantito il posto a partire dal primo giorno di settembre. POTREBBE INTERESSARTI >>> Campania, De Luca: “Siamo i primi in Italia, mascherina anche in estate” Mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministro Esami in presenza, esami sicuri "Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, soprattutto, nel nostro Paese". Così il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, si rivolse agli studenti italiani lo scorso mese di aprile. Con il suo messaggio già ...

Scuola, Bianchi 'Per rientro contiamo su vaccino ai 12 - 16enni' ROMA - "Il ritorno in classe è la riconquista non solo di una presenza in aula ma di uno stare insieme, di un vivere la scuola come luogo dell'affetto e dell'affettività". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al Corriere della Sera. Sul tema delle scuole aperte anche in estate, il ...

Concorsi scuola, ministro Bianchi: «Assumeremo 70mila persone» Giornale di Sicilia Stragi Capaci e via D’Amelio, il 23 maggio torna #PalermoChiamaItalia. Cerimonia con il presidente Mattarella dall’Aula Bunker dell’Ucciardone se diventa testimonianza”, parla il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Anche quest’anno – aggiunge – non saremo soltanto presenti a Palermo, ma attorno a questa data abbiamo costruito un ...

Scuola: Bianchi, oltre 5.800 domande per le aperture estive Si prosegue a grandi passi con provvedimenti mirati ai temi caldi: rientro in sicurezza, maturità, cattedre vacanti ...

