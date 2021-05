Schumacher | la brutta notizia in diretta Tv

(Di sabato 22 maggio 2021) Stava disputando un'ottima sessione di prove libere, ma ha commesso un errore ed è stato, purtroppo, autore di un brutto incidente Mick. Il pilota tedesco ha distrutto la sua vettura e con ogni probabilità non disputerà le Qualifiche (alle 15). Un grande spavento per il botto al Casinò, ma per fortuna nessun problema per il giovane. L'incidente di Micka Montecarlo Il figlio del sette volte campione del mondo stava andando molto bene nelle FP3 ma ha commesso un errore tra il Massenet e il Casinò, ha perso il controllo della sua vettura che è diventata incontrollabile ed è andata a muro.si è sicuramente spaventato, ma quando ha capito che stava bene si è rammaricato per i grossi danni alla vettura, danni che potrebbero costargli la disputa delle Qualifiche. Un ...

Advertising

schumacher_jorg : E il 17 Maggio, ma la RAI ci presenta la brutta e cattiva variante di Babbo Natale. - schumacher_jorg : Ecco la « brigata anti-Covid » che hanno creato nella mia città in Germania. Se quest’individui tentano di controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Schumacher brutta

mattinata anche per Mick, rapido nel suo giro veloce (14°), che però è finito contro il muro negli ultimi minuti delle FP3 all'uscita della curva del Casinò, con il lato sinistro ...La Haas di Mickdanneggiata dopo l'incidente Bene le Alfa Romeo ? La sessione si è ...sessione per Nicholas Latifi: il canadese della Williams ha perso la macchina alla chicane delle ...Lewis Hamilton 9,5 Non perfetto come al suo solito, ma letale quando serve. Nella risposta di (pre)potenza al rivale Verstappen, nell’umiliazione inflitta all’inerme Bottas. E sono 97 in carriera, per ...Valtteri Bottas è il più veloce nelle qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di Formula 1 ...