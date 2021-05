Scholas | Ministero della Salute e Papa Francesco tutti insieme a lavoro per la salute emotiva di giovani e anziani

Advertising

AssoCare : Nel pomeriggio di giovedì 20 maggio il Santo Padre, nella sede vaticana di Scholas Occurrentes, ha incontrato i gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Scholas Ministero

Il percorso iniziato quattordici mesi daOccurrentes, con le comunità educative, ildell'Istruzione e quello della Salute si concluderà con un incontro internazionale su "Educazione ...Il percorso iniziato quattordici mesi daOccurrentes, con le comunità educative, ildell'Istruzione e quello della Salute si concluderà con un incontro internazionale su 'Educazione ...Il «test» per giudicare la politica è l’atteggiamento dinanzi alla guerra; il «test sull’onorabilità di una nazione» è rispondere a queste domande: «Tu fai le armi per le guerre? Tu favorisci le guerr ...L’onorabilità di una nazione si misura in base al suo coinvolgimento in una guerra. Un Paese può ritenersi «moralmente sano» se non fabbrica armi e non favorisce i conflitti. Nella visita di ieri pome ...