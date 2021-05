“Sbranateli”: i tifosi del Bologna caricano la squadra in vista del match contro la Juventus (Di sabato 22 maggio 2021) Domani sera si chiuderà il campionato di Serie A. Si giocheranno in contemporanea le sfide di Napoli, Juventus e Milan, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus sfiderà il Bologna al Dall’Ara e i tifosi rossoblù hanno voluto caricare la squadra, piazzando uno striscione con scritto “Sbranateli” fuori al centro sportivo. 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus @Micol03707346 pic.twitter.com/nxfLuu3zcS— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 22, 2021 Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Domani sera si chiuderà il campionato di Serie A. Si giocheranno in contemporanea le sfide di Napoli,e Milan, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. Lasfiderà ilal Dall’Ara e irossoblù hanno voluto caricare la, piazzando uno striscione con scritto “” fuori al centro sportivo. '': così idel #laprima della #@Micol03707346 pic.twitter.com/nxfLuu3zcS— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 22, 2021

