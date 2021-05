Sassuolo | l’ad Carnevali | “Non sono arrivate offerte per Boga Ecco quanto costa”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in merito al futuro diche ieri in un’intervista ha manifestato la sua intenzione di lasciare i neroverdi a fine stagione. “Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che noncosì formulate,non è in vendita”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.