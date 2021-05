Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) 2021 Stasera, sabato 22 maggio 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Nella puntata di oggi intitolata Fuori dal fango, scopriremo il pericolo connesso alle frane e alle alluvioni che accompagna la vita dei Sapiens da quando sono comparsi sul pianeta. Come mai l’Italia vanta il poco raccomandabile record delle frane in Europa? Dipende da come è fatto il territorio o dalle azioni degli italiani? I condoni edilizi c’entrano qualcosa con il dissesto del territorio? queste le domande scottanti che si farà Mario Tozzi nel corso del programma, partendo dall’idea che l’uomo ha due certezze: il terreno sotto i piedi e il cielo sopra la testa. Da ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) 2021 Stasera, sabato 222021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “– Un”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Nelladiintitolata Fuori dal fango, scopriremo il pericolo connesso alle frane e alle alluvioni che accompagna la vita deida quando sono comparsi sul. Come mai l’Italia vanta il poco raccomandabile record delle frane in Europa? Dipende da come è fatto il territorio o dalle azioni degli italiani? I condoni edilizi c’entrano qualcosa con il dissesto del territorio? queste le domande scottanti che si farà Mario Tozzi nel corso del programma, partendo dall’idea che l’uomo ha due certezze: il terreno sotto i piedi e il cielo sopra la testa. Da ...

Advertising

RaiTre : L'Italia è un Paese geologicamente giovane molto attivo, ma molto dipende anche da come abbiamo costruito. Pensate… - Budal97540297 : RT @OfficialTozzi: A #sapiens @raiplay abbiamo fatto la prova il 4/5/19. 21 ore la nave, 23 il tir e 24 il treno. Solo container e scambio… - DiTeleblog : Oltre alla finalissima #Eurovision2021 #ESCita puntata interessante per #sapiens @OfficialTozzi - DeepestFighter : RT @RaiTre: L'Italia è un Paese geologicamente giovane molto attivo, ma molto dipende anche da come abbiamo costruito. Pensate la parole co… - Teleblogmag : Gli appuntamenti della prima serata. #guidatv #eurovision2021 #ESCita #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -