Santa Rita da Cascia: oggi si festeggia la santa dei casi impossibili

oggi, 22 Maggio, si festeggia santa Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili. In molti la stanno invocando come baluardo contro il Covid santa Rita da Cascia, la santa venerata il 22 Maggio, è da sempre invocata per risolvere le situazioni più complesse, tanto da essere chiamata "la santa delle causa perse". Secondo uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Ethics, Medicine and Public Health, nell'ultimo anno di pandemia, la santa più invocata per chiedere la guarigione dal Covid o per proteggersi dal virus è proprio ...

COPE : Santa Rita de Casia - RaffaRa06692253 : RT @donTonio66: Rita, Santa dei casi impossibili. ?? - InformazioneOg : Santa Rita da Cascia: vedova religiosa, esempio di madre e moglie cristiana amata in tutto il mondo #mondo… - Clauazul : RT @AgenciaAica: #Santoral #SantoDelDía Santa Rita de Casia #RuegaPorNosotros #Rita #FelizDía #22deMayo - labettala : @ksnt63 È anche il mio secondo nome (solo in chiesa)... Non sapevo che fosse la santa delle cause impossibili... Pr… -