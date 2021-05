Sangiovanni | nuovo record anche su Spotify | solo alle spalle di Mahmood | di cosa si tratta

(Di sabato 22 maggio 2021) Il secondo classificato ad Amici 20 (ma primo nella categoria canto),, si è portato a casa un altro. Il giovane cantante sta vivendo un momento davvero magico grazie ai risultati finora raggiunti: il Disco d’Oro con Gucci Bag e Tutta la notte e il Disco D’Oro ed il doppio Platino con Lady. A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Sangiovanni, nuovo record anche su Spotify: solo alle spalle di #Mahmood - Giorgiaa_pll : RT @Sere41754837: Ogni tanto ripenso alle anticipazioni quella volta là che: Sangiovanni ha cantato il singolo nuovo, si chiama Malibù e ci… - acwblack : RT @Sere41754837: Ogni tanto ripenso alle anticipazioni quella volta là che: Sangiovanni ha cantato il singolo nuovo, si chiama Malibù e ci… - ila_sangiulia : RT @Sere41754837: Ogni tanto ripenso alle anticipazioni quella volta là che: Sangiovanni ha cantato il singolo nuovo, si chiama Malibù e ci… - ga3llee : RT @Sere41754837: Ogni tanto ripenso alle anticipazioni quella volta là che: Sangiovanni ha cantato il singolo nuovo, si chiama Malibù e ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni nuovo

... 'Ad Amici c'era il pubblico che cantava ogni canzone che facessi, ora però è tutto un mondo, ... quale sarà la sua prossima tappa?ha già rivelato di volersi diplomare dicendosi ...Deddy sarà diospite del salotto di Verissimo e solo a quel punto capiremo cosa bolle in ... ma sarà davvero così?, AMICI 2021/ "Oggi nuova vita, ma a scuola ho vissuto anni difficili"...Il cantante Sangiovanni realizza un nuovo record anche su Spotify: solo alle spalle di Mahmood, ecco di cosa si tratta.Nel pomeriggio di oggi l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro sono stati in visita al centro vaccinale Fonte Anticolana. In ...