Sangiovanni a Verissimo, il giovane cantante si racconta dopo Amici: "Sono sempre stato un po' diverso" (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni è stato uno dei cantanti protagonisti dell'edizione di Amici conclusasi lo scorso sabato. Il giovanissimo artista ha vinto la Categoria Canto a scapito diAka7even e Deddy e sfiorando la vittoria finale, aggiudicata invece alla ballerina e fidanzata Giulia Stabile. A Verissimo il cantante ripercorre la sua vita, segnata anche da un difficile periodo segnato da incomprensioni e commenti negativi. Sangiovanni e il successo ad Amici Sangiovanni ha conquistato il pubblico di Amici e non solo, sfiorando la vittoria finale nel corso dell'ultima puntata del serale andata in onda sabato scorso. Il giovanissimo cantante ha vinto la Categoria Canto: un importantissimo traguardo per la sua brevissima ...

