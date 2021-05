Salvini: “Giusto aiutare i giovani, ma assurdo pensare a nuove tasse” (Di sabato 22 maggio 2021) “E’ assurdo che Letta e il Pd continuino a pensare a nuove tasse”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Milano sulla proposta del segretario Pd della dote ai 18enni, finanziata con la tassa di successione dell’1% più ricco del Paese. Per Salvini, “è Giusto aiutare i giovani, ma la proposta della Lega è tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le tasse”. “Penso – dice – senza fare nomi e cognomi, ad Amazon con 350 mld di fatturato, 44 mld di ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia”. Quindi “invece di andare a punire con la tassa di successione genitori e nonni per aiutare i figli – esorta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) “E’che Letta e il Pd continuino a”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, intervenendo a Milano sulla proposta del segretario Pd della dote ai 18enni, finanziata con la tassa di successione dell’1% più ricco del Paese. Per, “è, ma la proposta della Lega è tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le”. “Penso – dice – senza fare nomi e cognomi, ad Amazon con 350 mld di fatturato, 44 mld di ricavi in Europa e pochi spicci dipagate in Italia”. Quindi “invece di andare a punire con la tassa di successione genitori e nonni peri figli – esorta ...

