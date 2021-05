Salvini: “Far pagare le tasse alle multinazionali straniere che fanno affari in Italia e portano i soldi all’estero” (Di sabato 22 maggio 2021) MILANO – “Invece di tassare i risparmi degli Italiani, si facciano pagare le tasse alle multinazionali straniere che fanno affari in Italia e portano i soldi all’estero, altro che le tasse di successione proposte da Letta!”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), intervenendo oggi a una manifestazione del Carroccio a Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) MILANO – “Invece di tassare i risparmi deglini, si faccianolechein, altro che ledi successione proposte da Letta!”. Così il leader della Lega, Matteo(foto), intervenendo oggi a una manifestazione del Carroccio a Milano. L'articolo L'Opinionista.

