Salvini cita Trump: 'Proteggere la santità della vita umana'. Trump proteggeva vite? (Di sabato 22 maggio 2021) Trump chi? Quello che ha separato i bambini migranti dalle madre? Quello che ha fatto dell'odio e della xenofobia la cifra della sua presidenza? Quello che ha criminalizzato i migranti, le minoranze? ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021)chi? Quello che ha separato i bambini migranti dalle madre? Quello che ha fatto dell'odio exenofobia la cifrasua presidenza? Quello che ha criminalizzato i migranti, le minoranze? ...

Advertising

udogumpel : Nessuno sorpresa, #Salvini segue i precetti di #Trump: 'Proteggere la santità della vita umana'. Il muro anti-migra… - globalistIT : Ma ci rendiamo conto? Leggete la lettera del leghista alla Marcia della Vita #Salvini #Trump #sanità - Canalimatte : @Grandilineo @soulista Il mio, dopo l'aggiornamento, cita solo Salvini... - bradeepo : @FedericoCenton3 @aleseno @welikeduel Mi mette in bocca cose che non dico. Mi dice come devo pensarla. Non capisce… - TerroneDoc : Vabbè, ma lei cita uno come Nobili che dichiarerebbe che un asino vola, solo perchè è una cosa che Salvini dice che… -