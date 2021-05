Salernitana, Lotito: «Cessione? Mezzaroma potrebbe rimanere» (Di sabato 22 maggio 2021) Claudio Lotito ha parlato della situazione della Salernitana e della Cessione: ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della situazione della Salernitana a granatacento.com. INIZIO – «Quando sono entrato al Comune ieri mattina ho provato una sensazione strana. C’era l’orgoglio per aver riportato la Salernitana in Serie A, ma anche il ricordo di quanto sia stata dura. Inizialmente facevamo le riunioni praticamente seduti su due scalini o in una sala attrezzata in fretta e furia, non capisco perché i tifosi si offendano quando dico che non c’erano nemmeno palloni: è una frase che serve solo a rimancare in quale oceano di difficoltà dovevamo navigare in quella lontana estate del 2011». Cessione – «Abbiamo l’obbligo di lasciare la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Claudioha parlato della situazione dellae della: ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudioha parlato della situazione dellaa granatacento.com. INIZIO – «Quando sono entrato al Comune ieri mattina ho provato una sensazione strana. C’era l’orgoglio per aver riportato lain Serie A, ma anche il ricordo di quanto sia stata dura. Inizialmente facevamo le riunioni praticamente seduti su due scalini o in una sala attrezzata in fretta e furia, non capisco perché i tifosi si offendano quando dico che non c’erano nemmeno palloni: è una frase che serve solo a rimancare in quale oceano di difficoltà dovevamo navigare in quella lontana estate del 2011».– «Abbiamo l’obbligo di lasciare la ...

