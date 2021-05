Sainz | ' La mia Ferrari era da pole | invece' Binotto | ' Avanti così'

Advertising

Manuel97096 : Sainz incazzatissimo mamma mia - stevecounz : MAMMA MIA GHARLES.. Dispiace solo che Sainz poteva metterla in 2’ fila - dybala113458204 : SAINZ MAMMA MIA - lessio_fucili : Madonna mia che ansia. #essereFerrari #Leclerc #Sainz #F1 #MonacoGP #SkyMotori - Roberto_1908 : Sainz Leclerc ???????? mamma mia che Q2 -

Ultime Notizie dalla rete : Sainz mia

... eventualmente); amarezza per l'incidente del monegasco che tra le conseguenze indirette ha quella di aver 'bruciato' l'ultimo giro buono per il compagno Carlos. Che infatti a fine qualifiche ...E' Carlosche parcheggia vicino all'ingresso stampa perché non ha posto dove metterlo e lo ... Ricciardo : ' Che ti pare latuta azzurrina? Come se la fanno anche da uomo? Ma sei tutto scemo...Naturalmente, io non ci credevo. Leclerc in pole a Montecarlo!!! Non so voi, visto che da settimane non ho tempo di leggervi. Ma insomma! Quella di Carletto è una impresa formidabile. E onore alla Fer ...Carlos Sainz è una minaccia per gli altri piloti? Il GP di Monaco è ormai imminente, a che posizione si classificherà il pilota spagnolo?