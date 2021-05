Sabato Rai Sport, 22 Maggio 2021 | diretta Giro Italia, Serie C, Nuoto, Rugby, Basket (Di sabato 22 maggio 2021) Come ogni fine settimana oggi, Sabato 22 Maggio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su... Leggi su digital-news (Di sabato 22 maggio 2021) Come ogni fine settimana oggi,22, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Advertising

TvTalk_Rai : Una gran puntata (e tornano i #tvtalkawards)! Sabato ore 15.00 su @RaiTre ospiti a #tvtalk: @NicoSavi… - reportrai3 : ? Le inchieste di stasera tra poco su - marlor8301 : @christianrocca esattamente, unico ed indimenticabile michel, rai 2 gli aveva dedicato una trasmissione 'numero 10… - FrancicoThe : Rai 1 era la rete che al sabato sera trasmetteva varietà che facevano il 49% e non film in replica #TopDieci - SimbariLuca : #Maneskin favoriti a #EurovisionSongContest. La serata in #Italia sarà trasmessa in diretta domani sera, sabato 22… -