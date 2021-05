Rosario Marrone | chi è il padre di Emma Marrone

(Di sabato 22 maggio 2021)è noto nel mondo della cronaca rosa per essere ildella famosa cantante. L’artista, oggi, sarà ospite a Verissimo ed è pronta ad aprire il suo cuore raccontando di lei e della sua carriera. Scopriamo di più sulla cantante, su suoe sul legame che hanno. La giovane cantante è un volto noto del mondo della musica italiana. Nata a Firenze il 25 maggio del 1984 ha vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi e quello è stato solamente il punto di inizio della sua incredibile carriera. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2011 insieme al gruppo Modà classificandosi al secondo posto con il brano Arriverà. Scopriamo di più su, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Marrone

Altranotizia

... la biografia della cantante Classe 1984, Emma- all'anagrafe Emmanuela- è nata il ... La musica è una grande passione di famiglia : il padre, infatti, è il chitarrista del ...Sembrava dormisse, ma la sua faccia era. Soprattutto le labbra. Sembrava avesse provato a ... Gli mise in mezzo unche estrasse dalla tasca del grembiule. 'Grazie, venite di là…'. ...Tra gli ospiti in studio dell’ultima puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, 22 maggio 2021, ci sarà anche Emma Marrone: vediamo nel dettaglio tutta la vita della ...Condividi questo su WhatsApp Ieri sera, il Consiglio comunale di Favara ha conferito, su proposta dell’Istituto Marrone e dell’Anpi, la cittadinanza onoraria a Calogero Marrone “Giusto tra le Nazioni” ...