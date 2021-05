Roma, Zaniolo ufficialmente guarito dopo l’infortunio: “La vita è bellissima” (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolò Zaniolo vede la luca infondo al tunnel.dopo essere volato questa mattina alle 8.30 in Austria per la visita dal professor Fink che lo ha operato nello scorso mese di settembre al ginocchio, Nicolò Zaniolo, ha ottenuto la risposta che tutti aspettavano ottenendo il via libera per il ritorno il campo. “Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti. Se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l'opportunità di ricominciare per tornare a ridere", le parole ricche di emozione di Nicolo' Zaniolo su Instagram. embedcontent src="instagram" url="Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da NZ22 (@nicoloZaniolo) " Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolòvede la luca infondo al tunnel.essere volato questa mattina alle 8.30 in Austria per la visita dal professor Fink che lo ha operato nello scorso mese di settembre al ginocchio, Nicolò, ha ottenuto la risposta che tutti aspettavano ottenendo il via libera per il ritorno il campo. “Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti. Se un giorno me lo chiederanno, risponderò che laperché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l'opportunità di ricominciare per tornare a ridere", le parole ricche di emozione di Nicolo'su Instagram. embedcontent src="instagram" url="Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da NZ22 (@nicolo) "

