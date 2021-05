Roma, visita al ginocchio ok per Zaniolo: “Sono felicissimo, si riparte” (Di sabato 22 maggio 2021) visita medica al ginocchio infortunato positiva per Nicolò Zaniolo, che oggi in Austria è stato controllato dal dottor Fink per valutare le condizioni del menisco operato. E’ stato lo stesso centrocampista giallorosso a dare il responso con una foto e un post su Instagram: “Si riparte! felicissimo e grazie mille veramente a tutti!“. Per il centrocampista giallorosso si avvicina sempre di più il ritorno in campo, anche se resta la delusione per il forfait agli Europei con la Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021)medica alinfortunato positiva per Nicolò, che oggi in Austria è stato controllato dal dottor Fink per valutare le condizioni del menisco operato. E’ stato lo stesso centrocampista giallorosso a dare il responso con una foto e un post su Instagram: “Sie grazie mille veramente a tutti!“. Per il centrocampista giallorosso si avvicina sempre di più il ritorno in campo, anche se resta la delusione per il forfait agli Europei con la Nazionale. SportFace.

