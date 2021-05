Roma | uomo muore investito | caccia al pirata della strada

(Di sabato 22 maggio 2021) Un, privo di documenti, è mortoda un. E’ accaduto ain via Palmiro Togliatti dove pattuglie del VII Gruppo TuscolanoPolizia Locale diCapitale sono intervenute intorno alle 4 di questa mattina. L’è deceduto mentre veniva trasportato al Policlinico Casilino. Un autobus del servizio pubblico, sopraggiunto poco dopo l’investimento, si è fermato per evitare che il corpo a terra venisse colpito da altri veicoli. Gli agentiPolizia Locale hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per rintracciare il mezzo datosi alla fuga. Gli agenti sono al lavoro su una serie di elementi raccolti sul luogo dell’accaduto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma uomo

Nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi di vigilanza e controllo a bordo di un treno in arrivo nello scalo ferroviario diTermini, i poliziotti hanno fermato l'. Sottoposto agli ...Tragedia nella notte appena trascorsa a, dove undi nazionalità romena di 39 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata . Il dramma si è verificato in via Palmiro Togliatti , all'altezza di via delle Robinie . Da quanto si ...Aveva un mandato di arresto europeo, per il reato di tentato omicidio: il ricercato, un diciannovenne polacco, è stato rintracciato ed arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria ...Ricercato per tentato omicidio: rintracciato su un treno diretto a Roma Termini. Un 19enne è stato fermato dalla Polizia di Stato ...