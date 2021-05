Roma: ricercato per tentato omicidio arrestato sul treno a Termini (Di sabato 22 maggio 2021) Aveva un mandato di arresto europeo, per il reato di tentato omicidio, il ricercato, un 19enne polacco, rintracciato ed arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Orte. Nella mattinata di ieri, nel corso del servizio di vigilanza e controllo a bordo di un treno in arrivo nello scalo ferroviario di Roma Termini, i poliziotti hanno fermato l’uomo. Sottoposto agli accertamenti, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di cattura, risultato inserito nella “Rete Europea delle Unità Ricerche attive Latitanti”, finalizzata alla localizzazione ed all’arresto dei criminali più pericolosi ricercati a livello internazionale. In Olanda si era reso responsabile di tale reato ai danni della sua ex fidanzata con azioni premeditate; era stato trovato nei pressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Aveva un mandato di arresto europeo, per il reato di, il, un 19enne polacco, rintracciato eddagli agenti della Polizia Ferroviaria di Orte. Nella mattinata di ieri, nel corso del servizio di vigilanza e controllo a bordo di unin arrivo nello scalo ferroviario di, i poliziotti hanno fermato l’uomo. Sottoposto agli accertamenti, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di cattura, risultato inserito nella “Rete Europea delle Unità Ricerche attive Latitanti”, finalizzata alla localizzazione ed all’arresto dei criminali più pericolosi ricercati a livello internazionale. In Olanda si era reso responsabile di tale reato ai danni della sua ex fidanzata con azioni premeditate; era stato trovato nei pressi ...

