Roma, Fonseca: «Dzeko? Abbiamo risolto tutto. Su Pedro…»

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa prima della sua ultima partita in giallorosso

PEDRO – «Pedro ha iniziato bene la stagione, poi ha avuto qualche problema fisico ed è stato difficile tornare nella giusta condizione. Nelle ultime partite però sta tornando».

Dzeko – «Come in tutte le squadre ci sono questo tipo di situazioni, noi Abbiamo avuto un rapporto per finire questo tipo di problema. L'ultima partita di Dzeko ha dimostrato che Abbiamo risolto tutto».

SFALDAMENTO – «Arriviamo in semifinale di Europa League e questo dimostra che non ...

