(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Oggi Repubblica e Messaggero fanno copia e incolla di uno commissionato da Pd a società sconosciuta nell'ambito deipolitici. Sorpresona:allegati sono invece gli uniciindipendenti fatti da società specializzate neipolitici. Aiutatemi a far circolare". Lo scrive Carlosu Fb pubblicando uno che lo darebbe al 19,8% con Robertoal 7,6. Ma, sempre secondo lo stessoo, in testa a tutti ci sarebbe Virginia Raggi al 24,7.

Advertising

VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Secondo voi Virginia Raggi, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda, sanno di cosa si tratta… - ilriformista : Parla al Riformista @CarloCalenda: “Il @pdnetwork deve decidere se fare un’alleanza con forze liberali e riformiste… - VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Chissà se lo sguardo di Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e Virginia Raggi abbia mai in… - TV7Benevento : **Roma: Calenda, 'Gualtieri superman sondaggi? In quelli Pd, ecco quelli veri'**... - enribarbieri : 7,9!!! Dice che Calenda a Roma fa molto molto meglio di Scalfarotto! -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Calenda

- ha aggiunto Casu - I dati dimostrano che mentre il centrosinistra, anche senza Azione e Italia Viva, corre per vincere e governare, la massima ambizione diin queste elezioni sembra ...Anche il Pd passato adal 30% al 27% al 24% sta scivolando sempre più in basso, con una segreteria nuova che ha già incassato sconfitte ed una piazza irata da alleanze contro natura....Il segretario democratico romano: "Spiace assistere alla scelta di Calenda di fuggire al confronto e alle primarie per correre in solitaria e fare un favore alla Sindaca e alle Destre" ...Un nuovo sondaggio rincuora il Nazareno: Roberto Gualtieri sempre vincente al ballottaggio e il Partito Democratico prima forza politica a Roma ...