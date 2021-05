Roma | ai Fori Imperiali la Marcia per la Vita

(Di sabato 22 maggio 2021) Aila decima edizione dellaper la, sospesa l’anno scorso per il Covid. Le associazioni pro-sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di ogni bambino a venire al mondo ed una campagna contro il ddl Zan “le cui prime vittime saranno le donne e i bambini “. “Sono fiero di poter rappresentare, come ambasciatore presso la Santa Sede, la Polonia, che tutela i diritti dei più deboli e indifesi: i bambini non nati. Nell’autunno dello scorso anno, il nostro Tribunale Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta “pratica eugenetica” nella legge sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l’ammissibilità dell’interruzione della gravidanza, che è un passo significativo e forte nella ...

. Oltre 1.200 persone si sono dati appuntamento aiimperiali aper partecipare alla decima edizione della Marcia per la Vita, sospesa l'anno scorso per il Covid. Le associazioni pro - vita e cittadini comuni sono scesi in piazza in una ...Le associazioni pro life in piazza anche contro il Ddl Zan. Lunga lettera di Salvini: "Faccio mie le parole di Trump" Aiimperiali ala decima edizione della Marcia per la Vita , sospesa l'anno scorso per il Covid. Le associazioni pro - vita sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di ...Ai Fori imperiali a Roma la decima edizione della Marcia per la Vita, sospesa l’anno scorso per il Covid. Le associazioni pro-vita sono scese in piazza in una mobilitazione statica per il diritto di o ..."Sul ddl Zan la tensione ideologica dovrebbe lasciare spazio al buon senso. L’esperienza umana ci dice che mamma e papà sono il luogo naturale in cui nasce la vita. Rispettiamo l’ecologia dell’uomo e ...