Roblox mette in vendita borse digitali griffate Gucci e c' è chi sta spendendo migliaia di dollari

Leggi su eurogamer

(Di sabato 22 maggio 2021) Possedere gli oggetti e le skin più famose o alla moda è una delle nuove tendenze sociali videoludiche nate grazie a titoli come Fortnite, punto di riferimento pop per i giovani d'oggi. Basta abbassare leggermente il target d'età e potete ammirare qualcosa di simile anche in, la popolare piattaforma sociale per giovani e bambini. Anche in questo titolo esiste un marketplace dove i giocatori possono ottenere skin, capigliature e molto altro per agghindare il proprio avatar digitale. Gli oggetti più rari, ovviamente, costano di più, ma per essere in linea con le tendenze, bisogna sacrificare un po' il portafogli, vero? Beh, forse in questo caso, il sacrificio potrebbe essere eccessivo. Leggi altro...