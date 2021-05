Roberto Angelini lascia Propaganda Live, Zoro: “Ha sbagliato tutto, ma qui è casa sua” (Di sabato 22 maggio 2021) Inevitabilmente la puntata di ieri, 21 maggio, di Propaganda Live non poteva che aprirsi con una parentesi dedicata al caso Roberto Angelini. Una vicenda che aveva messo in imbarazzo la squadra del programma di La7 e che aveva fatto molto discutere, a pochi giorni dal caos legato alla mancata partecipazione nella trasmissione condotta da Diego Bianchi di Rula Jebreal. “Il nostro titolare della band è incappato in una spiacevole circostanza personale”, ha detto Zoro, precisando che la cosa “nulla ha a che fare con questo programma”. “Roberto ha sbagliato gravemente, ha continuato a sbagliare, tutti gli errori che poteva fare li ha fatti, come non fosse con noi da otto anni”, ha aggiunto Bianchi. Angelini, come vi abbiamo raccontato, aveva deciso nei ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) Inevitabilmente la puntata di ieri, 21 maggio, dinon poteva che aprirsi con una parentesi dedicata al caso. Una vicenda che aveva messo in imbarazzo la squadra del programma di La7 e che aveva fatto molto discutere, a pochi giorni dal caos legato alla mancata partecipazione nella trasmissione condotta da Diego Bianchi di Rula Jebreal. “Il nostro titolare della band è incappato in una spiacevole circostanza personale”, ha detto, precisando che la cosa “nulla ha a che fare con questo programma”. “hagravemente, ha continuato a sbagliare, tutti gli errori che poteva fare li ha fatti, come non fosse con noi da otto anni”, ha aggiunto Bianchi., come vi abbiamo raccontato, aveva deciso nei ...

