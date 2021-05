Risultati Bundesliga 2020/21: tutti i verdetti del campionato tedesco (Di sabato 22 maggio 2021) Risultati Bundesliga 2020/21: tutti i verdetti del campione tedesco al termine della 34a giornata. Chi va in Europa e chi retrocedeLa Bundesliga 2020/21 ha chiuso ufficialmente i battenti. Bayern Monaco campione di Germania. Lipsia, Borussia Dortmund e Wolfsburg in Champions League. Eintrach Francoforte e Bayer Leverkusen in Europa League. Borussia Moenchengladbach in Conference League. Retrocesse in seconda divisione Schalke 04 e Werder Brema, mentre il Colonia si giocherà la permanenza nel massimo campionato tedesco nello spareggio contro la terza classificata in Zweite Liga. Risultati Bundesliga 2020/21: la classifica completa Bayern Monaco (78 punti)Lipsia (65 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021)/21:del campioneal termine della 34a giornata. Chi va in Europa e chi retrocedeLa/21 ha chiuso ufficialmente i battenti. Bayern Monaco campione di Germania. Lipsia, Borussia Dortmund e Wolfsburg in Champions League. Eintrach Francoforte e Bayer Leverkusen in Europa League. Borussia Moenchengladbach in Conference League. Retrocesse in seconda divisione Schalke 04 e Werder Brema, mentre il Colonia si giocherà la permanenza nel massimonello spareggio contro la terza classificata in Zweite Liga./21: la classifica completa Bayern Monaco (78 punti)Lipsia (65 ...

