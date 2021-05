Rinviare la seconda dose del vaccino fa male agli anziani

(Di sabato 22 maggio 2021) Trovo profondamente sbata la decisione di alcune Regioni diladi Ptzier alle persone che avevano giá ricevuto la prima. E questo sta avvenendo nonostante la raccomandazione del generale Figliuolo di non modificare l’intervallo temporale delle dosi giá prenotate.La dilazione dellaai cittadini che già avevano cominciato l’iter vaccinale ha come conseguenza il numero basso di copertura completa soprattutto nella fascia degli over 60enni di cui ci parlano i dati di ieri e che è la popolazione ancora a rischio di contrarre la malattia in forma grave.Delle due l’una. Senza contare che nel caos del rinvio delle prenotazioni in alcune regioni ci rimettono anche le persone fragili e vulnerabili che si stanno vedendo rimandare la ...

PISA. Anche quest'anno niente Luminara e i tradizionali fuochi d'artificio per la sera del 16 giugno. Il Covid non permette, come accaduto lo scorso anno, di riaccendere la magia sui lungarni, ma sopr ...