Ricorso Crimi a Garante Privacy

(Di sabato 22 maggio 2021) Nelle ultime settimane tiene banco la lite tra l’Associazione Movimento 5 stelle e la piattaforma Rousseau, attraverso la quale il Movimento, sin dalle sue origini, ha gestito i dati degli iscritti e svolto tutti i servizi essenziali per mantenere in piedi l’infrastruttura tecnologica, organizzativa, amministrativa, burocratica, formativa e comunicativa necessaria per la partecipazione di iscritti,

si autodichiara rappresentante legale nonostante decisione tribunale" Prosegue la battaglia ... Il Movimento 5 Stelle ha presentato ilal Garante per la protezione dei dati personali, al ...... chiedendo però il contestuale riconoscimento della piena legittimazione di Vito(nella foto) ... Anche perché per ild'urgenza il Movimento sarebbe costretto ad attendere ancora un paio di ...Ricorso Crimi: Crimi si autodichiara rappresentante legale nonostante decisione tribunale? Scopriamo insieme cosa sta accadendo nel M5s.Prosegue la battaglia tra M5S e Rousseau per il possesso dei dati degli iscritti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, al quale viene chiesto ...