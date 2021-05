Ricordate Melissa? "Vite al limite", pesava oltre 200 chili: ecco com'è diventata oggi dopo la tv, irriconoscibile | Foto (Di sabato 22 maggio 2021) Vite Al limite è uno show tra i più seguiti ed amati di Real Time. Si tratta di un docu-reality con il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano diventato un vero eroe in tv che con un percorso di 12 mesi presso la sua clinica specializzata nel trattamento di persone obese riesce nella stragrande maggioranza a fargli perdere tantissimo peso. Come nel caso di Melissa, che tornerà questa sera sabato 22 maggio in seconda serata. Melissa Morris è stata la primissima paziente protagonista dei primi due episodi della prima stagione di Vite al limite. Melissa è partita da 272 chili arrivando al peso forma di 68 kg soltanto. Melissa, 38 anni, come racconta tramite i suoi canali social e in particolar modo sul suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)Alè uno show tra i più seguiti ed amati di Real Time. Si tratta di un docu-reality con il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano diventato un vero eroe in tv che con un percorso di 12 mesi presso la sua clinica specializzata nel trattamento di persone obese riesce nella stragrande maggioranza a fargli perdere tantissimo peso. Come nel caso di, che tornerà questa sera sabato 22 maggio in seconda serata.Morris è stata la primissima paziente protagonista dei primi due episodi della prima stagione dialè partita da 272arrivando al peso forma di 68 kg soltanto., 38 anni, come racconta tramite i suoi canali social e in particolar modo sul suo ...

