Riconoscete la bambina in FOTO? La somiglianza ad oggi è impressionante

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Riuscite a capire chi è raffigurata nel ritratto da piccola? Il sorriso lampante rispetto a ieri non è cambiato di una virgola. Se vi capita di dover visitare il profilo di una donna, admolto comune in tv, per gli spettacoli di intrattenimento non vi potete sbagliare! Lacon il passato è fin troppo evidente. La diretta interessata ha raccontato un aneddoto in particolare, con il suo migliore amico d’infanzia e adolescenza. Insieme hanno fatto tante peripezie e disavventure che li etichettavano come “birichini” di paese.hanno perso i contatti e chissà se un giorno riusciranno ad incrociarsi e scambiarsi un abbraccio. Lei, nel frattempo si è specializzata nell’ambito dello spettacolo italiano. Nata da una famiglia straniera è sbarcata in Italia ed ha iniziato la sua forte ascesa. Il sorriso contagioso che la ...