Restyling dell' area della stazione | c' è l' accordo tra Comune e Ferrovie | lavori per milioni

(Di sabato 22 maggio 2021) PESARO - I vertici romani di Rete Ferroviaria Italiana pronti a fare scalo in città per siglare unnel segno'innovazione dei propri servizi ea riqualificazione urbana...

Advertising

NazioneLaSpezia : Via al restyling per le ancore dell’Arsenale - pipposchitt : RT @BarberiniCorsin: @romaapiedi @die_Lesende @museitaliani @CittadinidiTwtt @MuseiRealiTo @PalazzoRealeNap @Mariasole_chan Simbolo di oper… - MassimoChiaram7 : RT @BarberiniCorsin: @romaapiedi @die_Lesende @museitaliani @CittadinidiTwtt @MuseiRealiTo @PalazzoRealeNap @Mariasole_chan Simbolo di oper… - romaapiedi : RT @BarberiniCorsin: @romaapiedi @die_Lesende @museitaliani @CittadinidiTwtt @MuseiRealiTo @PalazzoRealeNap @Mariasole_chan Simbolo di oper… - BarberiniCorsin : @romaapiedi @die_Lesende @museitaliani @CittadinidiTwtt @MuseiRealiTo @PalazzoRealeNap @Mariasole_chan Simbolo di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Restyling dell

IL GIORNO

... che grazie al progetto Sprint del bando Periferie urbane, provvederà alla realizzazione di un parcheggio a raso funzionale alla stazione e al recupero'ex edificio Rfi locomotive per realizzarne ...... per il secondo anno consecutivo, del torneo internazionale maschile "GoldBet Tennis Cup Città'...e con l'arrivo di fondi regionali per interventi di miglioramento strutturale e didella ...PESARO - I vertici romani di Rete Ferroviaria Italiana pronti a fare scalo in città per siglare un accordo nel segno dell’innovazione dei propri servizi e della riqualificazione ...Oggi le due ancore situate all’ingresso della porta principale dell’Arsenale della Spezia saranno prelevate per essere sottoposte a accurata attività manutentiva e conservativa. L’operazione di rimozi ...