Reggio Emilia. Altri 1.500 studenti a lezione d'Europa con Provincia e Fondazione E35 (Di sabato 22 maggio 2021) Si è conclusa la terza edizione di "What Europe does for me", il percorso formativo sull'Unione europea promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione E35. Tra febbraio e aprile sono stati ben 13 i webinar proposti alle scuole superiori del nostro territorio, che hanno visto la partecipazione di oltre 1.500 studenti, prevalentemente delle classi quinte. "Un'edizione inevitabilmente segnata dalla pandemia, che ha reso necessario ripensare completamente le modalità di svolgimento della formazione, per permettere agli studenti di partecipare da remoto, mantenendo al contempo un adeguato livello di interazione e confronto", spiega la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi, ...

