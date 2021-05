Reddito cittadinanza senza titolo, denunciati 177 migranti in Calabria (Di domenica 23 maggio 2021) I carabinieri di Gioia Tauro hanno denunciato 177 migranti per illecita percezione del Reddito di cittadinanza nel corso di una verifica sui requisiti di 200 beneficiari, gran parte dei quali domiciliati nella tendopoli nella zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro (VIDEO). Dagli accertamenti sono emerse irregolarità. Su 250 richieste, l'Inps ne aveva respinto una cinquantina per cui 200 migranti sono risultati percettori. Di questi l'88%, 177 persone, non avevano i requisiti circa la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui due in maniera continuativa. La Procura di Palmi per gli immigrati coinvolti ha disposto l'immediata comunicazione all'Inps dei nominativi ai quali dovrà essere sospesa l'elargizione del denaro. Le sanzioni previste dal D.L. 4/2019 prevedono pene che possono arrivare fino ai 6 anni ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) I carabinieri di Gioia Tauro hanno denunciato 177per illecita percezione deldinel corso di una verifica sui requisiti di 200 beneficiari, gran parte dei quali domiciliati nella tendopoli nella zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro (VIDEO). Dagli accertamenti sono emerse irregolarità. Su 250 richieste, l'Inps ne aveva respinto una cinquantina per cui 200sono risultati percettori. Di questi l'88%, 177 persone, non avevano i requisiti circa la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui due in maniera continuativa. La Procura di Palmi per gli immigrati coinvolti ha disposto l'immediata comunicazione all'Inps dei nominativi ai quali dovrà essere sospesa l'elargizione del denaro. Le sanzioni previste dal D.L. 4/2019 prevedono pene che possono arrivare fino ai 6 anni ...

matteosalvinimi : La Lega chiede controlli a tappeto in tutta Italia, basta coi furbetti del reddito di cittadinanza! - LegaSalvini : PERCEPISCONO REDDITO DI CITTADINANZA SENZA TITOLO, DENUNCIATI 177 MIGRANTI - lucianonobili : “Il reddito di cittadinanza non solo non ha sconfitto la povertà ma ha disincentivato il lavoro e ha prodotto lavor… - AmbaAradam : RT @cavanna55r: @Gianmar26145917 Se volessero ma non vogliono farlo scoprirebbero la più grande truffa di tutti i tempi decine e decine di… - AmbaAradam : RT @GHINODITACCO18: 177 “migranti” percepivano il reddito di cittadinanza e Lettamaio vorrebbe mettere le grinfie nelle tasche degli italia… -