Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Ho declinato l'offerta di partecipare alle celebrazioni per il compleanno di Bob Dylan, perché io personalmente preferivo Donovan, che era erroneamente definito il Bob Dylan britannico. Le canzoni di Dylan in realtà non hanno mai avuto successo, se non interpretate da altri, dai Byrds, dai Manfred Mann, da Jimi Hendrix. Insomma io non partecipo a questa esaltazione generale di Bob Dylan". Red Ronnie, critico musicale, giornalista che con la sua trasmissione 'Roxy Bar' ha visto sfilare tanti grandi artisti, condivide con l'Adnkronos la sua visione del musicista, poeta e compositore statunitense che il 24 maggio compie 80 anni. "A me Bob Dylan non è mai piaciuto tanto e voglio vedere quanti, fra coloro che lo esaltano, ascoltano davvero Bob Dylan".

Red Ronnie: "Bob Dylan esaltato immeritatamente, in America non è un mito"
"Ha avuto una grande influenza, questo sì, ma - dice Red Ronnie - a lui vengono riconosciuti tanti meriti che non ha avuto, come quello di aver elettrificato la chitarra nel folk che fu un uno scandalo".

