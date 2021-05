Real Madrid | Casemiro | «Bisogna sempre cambiare quando non si vincono i titoli»

(Di sabato 22 maggio 2021)ha parlato nel post partita di-Villa: queste le parole del centrocampista dei blancos, centrocampista del, ha parlato dopo la vittoria contro il Villa, che non è valsa per il titolo ai blancos. «Penso che dovevamo vincere e aspettare quello che accadeva in Valladolid-Atlético. Hanno vinto. Hanno fatto quello che dovevano fare. Non c’è altro da fare se non congratularmi con loro. Hanno vinto il campionato. Congratulazioni. Siamo tutti in attesa di capire cosa succederà. Abbiamo lottato, mal’Atleti vinceva e noi perdevamo e abbiamo già capito… Abbiamo fatto tante cose buone. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, come richiesto da questo stemma. Dopo 60 infortuni, Covid abbiamo ...

Commenta per primo Il tecnico delZinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria amara contro il Villarreal, che non è servita ad evitare la conquista del titolo da parte dell'Atletico: 'Dobbiamo ...Zinedine Zidane ha parlato nuovamente del suo futuro al. I blancos hanno già pronto il sostituto Il futuro di Zidane è ancora in bilico e nei prossimi giorni potrebbero esserci decisioni importanti. Queste le parole del tecnico del. ...Atletico Madrid campione di Spagna per la 11esima volta. Questo è il verdetto della 38esima giornata della Liga, che ha visto andare in scena in questo sabato il duello tra le squadre madrilene. Anche ...C'è un tocco bresciano nel trionfo dell'Atletico Madrid nella Liga spagnola. Primo titolo spagnolo per il direttore sportivo Andrea... Scopri di più ...