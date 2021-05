Rally | Portogallo day-2 | Evans svetta in classifica | Hyundai perde Tanak dopo Neuville

(Di sabato 22 maggio 2021) Cambia padrone ildel2021una giornata che nella prima fase non sembrava regalare emozioni. Il britannico Elfynha preso il comando della graduatoria grazie all’inatteso problema che ha tolto dai giochi l’estone Ott), incontrastato leader della manifestazione fino alla penultima asperità di giornata. Toyota ringrazia i problemi dei coreani che,il ribaltamento del belga Thierrydi ieri, ripiegano tutte le speranze di vittoria nello spagnolo Daniel Sordo. Il secondo giorno di sfide sulla terra portoghese si è aperto sotto il controllo dell’estone Ott. Le tre prove in programma sono state dominate dall’alfiere dellache ha allungato sulla concorrenza ...

Advertising

Rally_it : WRC: Hyundai, che disastro! In Portogallo sorride Evans - autosprint : #WRC, Rally Portogallo: sorpresa Evans, è il nuovo leader ?? - motorionline : #WRC | Ott Tanak perde la leadership alla fine della penultima giornata di gara del Rally Portogallo 2021, con Evan… - andrea95l : RT @thelastcornerit: Rally Portogallo, SS15: Tänak sbatte ed è fuori, Evans al comando! - - thelastcornerit : Rally Portogallo, SS15: Tänak sbatte ed è fuori, Evans al comando! - -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Portogallo

- Classifica dopo la PS14 Pos. Pilota Auto Tempo/Gap 1 E. EVANS Toyota 3:03:59.3 2 D. SORDO Hyundai +16.4 3 S. OGIER Toyota +1:04.6 4 T. KATSUTA Toyota +1:07.1 5 G. GREENSMITH Ford +...COLPO DI SCENA Continuano le sorprese in negativo per la Hyundai al. Dopo aver perso Thierry Neuville nella giornata di ieri , quest'oggi a salutare la compagnia è stato nientemeno che Ott Tanak . L'estone era saldamente al comando dopo aver ottenuto ...Cambia padrone il Rally del Portogallo 2021 dopo una giornata che nella prima fase non sembrava regalare emozioni. Il britannico Elfyn Evans ha preso il comando della graduatoria grazie all'inatteso p ...Colpo di scena nelle fasi conclusive della seconda giornata del Rally Portogallo! Ott Tänak, il leader della corsa, è andato a sbattere nella SS14, andando a ...